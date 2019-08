Waren wir in der selben Vorstellung?

Die Kritiken von Karl Harb schätze ich durchaus, obwohl sie nicht selten derart speziell sind, dass sie für mich, eine Musikliebhaberin jedoch ohne tatsächlich fundierte Kenntnisse, den eigenen geistigen Horizont weit übersteigen.

So frage ich mich höchst erstaunt, was Karl Harb zu seiner Kritik der Luisa Miller Aufführung vom 25.8. bewogen hat.

Die einleitenden Ausführungen zu Plácido Domingo sind nachvollziehbar, die Kommentare zu den Sängerinnen und Sängern sind mir unverständlich. War

ich gemeinsam mit ca. 2000 weiteren Besuchern wirklich

in derselben Vorstellung wie Karl Harb, bei der die sängerischen Leistungen am Ende heftig bejubelt wurden?

Seine Kritik erscheint mir wirklich misslaunig, war er gegebenenfalls an diesem Tag indisponiert? Nur so kann ich mir die auch sprachlich deutlich von seinem üblichen Niveau abweichenden Zeilen erklären.

Prof. Dr. Edith Tutsch-Bauer, 5081 Anif