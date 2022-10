Nach dem impertinenten Vorschlag der grünen Stadträtin Martina Berthold, das Warmwasser in Schulen abzudrehen (manche Schulen werden sich fragen: Welches Warmwasser?), schlage ich vor, das Warmwasser im Schloss Mirabell und in anderen Amtsgebäuden abzudrehen. Es geht nicht an, immer in Schulen zuerst zu sparen. Warum geht man mit einem solch unkoordinierten Vorschlag an die Öffentlichkeit? Haben die Grünen die nächsten Wahlen schon abgeschrieben?



Mag. Markus F. Fischer, 5020 Salzburg