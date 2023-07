Warnsignale a Jedermann-Tor

Sie sitzen alle da, im dunklen Raum der Felsenreitschule, die Persönlichkeiten von Österreich aus Politik, Kultur und und Wirtschaft, und sind mit dabei bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2023. Finster und dunkel, es soll ja feierlich und würdig, dem Anlass entsprechend sein. Die Geschichte der barockreichen Stadt wird weiter glorifiziert und tradiert, ohne zu ahnen, dass die Zukunft ganz anders sein könnte. Sie hören nicht, dass am Tor des Jedermann-Domes immer lauteres Klopfen ertönt, ein Warnsignal, das sie jedoch nicht wahrnehmen wollen. Während die historische Inselwelt des Mittelmeers in der Klimahitze verdorrt und brennt, die Wale stranden, ein globales Alarmzeichen der in Not-Tod geratenen Tierwelt, während ein menschheitstödliches, hoch riskantes Schachspiel der Waffenherren der Erde stattfindet und die Erde am Rande des Abgrunds zu sein scheint, ist unbemerkt ein Hoffnungsstrahl am Horizont aufgetaucht. Auf der Weltbühne der Erde kommt ein uraltes Stück der Schöpfung wieder auf den Spielplan, das den Frieden auf Erden wiederherstellt und das Gleichgewicht zwischen Dunkelheit und Licht fixiert.





Werner Slupetzky, 5741 Neukirchen