Warnung vor Leitung im Graben

Als Anrainer und auch direkt Betroffener dieser massiven Hangrutschung im Spumbachgraben in Adnet kann ich nur massiv darauf hinweisen, dass eine Stromleitung in so einem Gebiet bzw. diesem hier betroffenen Wildbachgraben überhaupt nichts verloren hat. Das Bachbett ist derzeit auf einer Länge von mindestens 80 Metern und einer Höhe von bis zu zehn Metern total verlegt. Mindestens drei geplante Maststandorte sind auf gleichwertigem Untergrund vorgesehen.

Allein schon die Planung in so ein Gebiet zu verlegen zeugt von massivem Unverständnis und Leichtsinn der Akteure, aber dazu auch noch eine Unbedenklichkeit auszusprechen, wie es die geologischen und auch forstlichen Gutachter hier gemacht haben, zeugt entweder von völliger Hörigkeit dem Auftraggeber gegenüber und lässt massive Zweifel aufkommen, ob man Gutachten überhaupt noch ernst nehmen kann und soll, oder aber sie haben es einfach nicht genügend untersucht, haben auf Verdacht einen Freibrief ausgestellt und gehofft, wird schon nichts passieren und nächstes Mal sind wir wieder mit von der Partie, wenn Gutachten gebraucht werden!

Beiden Möglichkeiten wäre fatales Fehlverhalten der Verantwortlichen zuzuschreiben, jedoch mindestens eine der beiden Möglichkeiten trifft hier beim Spumbachgraben mit Sicherheit zu.



Isidor Ziller, 5421 Adnet