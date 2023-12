Warum auch ich spende

Herr Sator (SN, 6. 12. 2023), auch ich spende seit gut 45 Jahre zwischen fünf bis zehn Prozent meines Einkommens, auch in Phasen geringen Verdienstes beziehungsweise Arbeitslosigkeit. Die Auswahl steuere ich allerdings selbst, zumeist geht es an NGOs, die nicht soviel Aufmerksamkeit bekommen, aber wichtige Arbeit leisten. Circa die Hälfte spende ich via Dauerauftrag zum Beispiel an Nonviolent Peaceforce, Versöhnungsbund, FIAN, ZARA, Weltumspannend arbeiten, Romano Centro, … die andere Hälfte spende ich spontan in Nothilfe, Rechtshilfe und so weiter.





Michael Bockhorni, 1100 Wien