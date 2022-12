Warum braucht ein Vorstand Berater?

Täglich erreichen uns die Meldungen, dass die Salzburg AG in den letzten drei Jahren externe Beraterleistungen zu horrenden Honoraren vergeben hat. Wofür diese Beraterleistungen in Anspruch genommen wurden, ist mittlerweile auch bekannt geworden. Hier stellt sich die Frage, warum ein höchst dotierter Vorstand sich z. B. in Strategiefragen beraten lassen muss, wo doch dieses Thema sowieso eine der wesentlichen Hauptaufgaben der Führungskräfte eines Unternehmens sein sollte. Es gibt sicher auch motivierte Mitarbeiter im Unternehmen, die hier entsprechende Beiträge einbringen können.

Dass die Vergaben der Beraterleistungen offensichtlich sehr großzügig und intransparent waren, ist ein anderes Thema.

Es ist auf jeden Fall nicht einzusehen, dass für eine Tätigkeit des Vorstands, die selbstverständlich sein sollte und eben auch entsprechend honoriert wird, nun zusätzliche enorme Kosten verursacht wurden, die letztendlich wieder vom Kunden zu berappen sind. Aber es ist offensichtlich einfacher, in immer kürzeren Abständen die nächste Strom- oder Gaspreiserhöhung zu verordnen. Künftig sollte ein Vorstand, der sich in seiner Aufgabe ohne Berater nicht wohl fühlt, diese Kosten genauer im Auge haben bzw. selbst bezahlen.



Martin Petrousek, 5700 Zell am See