Warum bremst die Salzburg AG?

Es ist 5 vor 12 beim Klimaschutz und es gibt ein großes Erneuerbaren-Energie-Projekt am Lehmberg im Flachgau für 50.000 Haushalte. Zwei Unterschriften liegen schon vor und was macht der dritte Vertragspartner, die Salzburg AG? Der Vorstand zögert! Nach 24 Jahren Erkundung auf diesem Höhenrücken sollte klar sein, dass dieser Standort ausreichend erforscht ist, was die Energieausbeute betrifft. Wie effizient Windkraft in dieser Region sein kann, zeigen die sechs Windräder bei Munderfing wenige Kilometer nördlich, die

schon seit fast zehn Jahren erfolgreich Strom produzieren.

Warum steht der Landesenergieversorger bei der Produktion von Ökostrom im eigenen Land auf der Bremse? Eine höhere Unabhängigkeit vom internationalen Strommarkt ist wichtig wie nie zuvor! Offensichtlich bekennen sich vor der Landtagswahl noch immer nicht alle politischen Entscheidungsträger im Land zu nachhaltiger Energieerzeugung. Im Interesse dieser und kommender Generationen: sofortiger Start der Windkraft in Salzburg!



Roman Schneider, 5202 Neumarkt