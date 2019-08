Warum die Obuslinie 5 testen?

Mit Schulbeginn soll der Testbetrieb der Linie 5 nach Grödig starten. Wozu jetzt so spät noch ein Test? Ist es nicht eine beschlossene Sache, ab Dezember fix zur Untersbergbahn zu fahren? Zum Test fehlen wohl auch die benötigten Fahrzeuge, diese sollen doch erst im Spätherbst geliefert werden. Fährt man vielleicht den Test mit Gas-Albussen? Aber dann hätte man das schon vor zwei Jahren machen können, bevor man sündteure Batterie-Obusse anschafft, die womöglich den Anforderungen gar nicht gewachsen sind.

Wie schaut es mit dem Fahrplan aus? Ändert man im September schon alles und schneidet die Birkensiedlung ab? In der Diskussion um den 20-Minuten-Takt an Werktagen hat man das Wochenende vergessen. Wenn der 5er sonntags von vornherein nur alle 20 Minuten fährt, wird künftig am Sonntag dann wohl gar kein Obus in die Kehre fahren. Rundherum alles ein Murks.

Der Bau der Oberleitung wäre zudem in Zeiten wachsenden Umweltbewusstseins zweifelsohne die einzig vernünftige Entscheidung gewesen, statt auf Batterietechnik zu setzen und keine Ladestation vorzusehen.

Warum nicht einfach den 5er so lassen, wie er ist und jeden zweiten Obus der Linie 9 dafür über Nonntal und Gneis nach Grödig führen? Dann wäre der Takt auch passend zur Linie 25 in Grödig versetzbar und der Hanuschplatz endlich umsteigefrei von St. Leonhard aus zu erreichen.







Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, 82447 Spatzenhausen