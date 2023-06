Warum dieses Leid?

Der Krieg in der Ukraine bedeutet unermessliches Leid für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die russische Bevölkerung. Hunderttausende Tote und Verwundete sowie der wirtschaftliche Niedergang zweier Nationen zeigen, dass es in diesem Konflikt nur Verlierer gibt. Warum wird dieser Krieg dann geführt? Warum stürzen die Großmachtfantasien eines alternden Diktators zwei Nationen ins Elend? Die Antwort ist sehr einfach: Putin ist Nationalist! Ein Nationalist ist jemand, der seine eigene Nation überhöht - und andere Nationen, aber auch Gruppen innerhalb der eigenen Nation (zum Beispiel Minderheiten oder Homosexuelle), als weniger wert erachtet. Zur Erinnerung: Der Erste wie auch der Zweite Weltkrieg hatten ihre Wurzeln im Nationalismus, genauso wie der Jugoslawien-Krieg. Also alles schon einmal da gewesen. Nationalismus ist ein Fluch, eine Krankheit, die die Völker dieser Erde von Zeit zu Zeit befällt und sie in Raserei versetzt. Dabei geht es Nationalisten nicht um das Wohl der Menschen. Diese werden von nationalistischen Politikern geopfert, für den Wahn von nationaler Größe - und nicht zu vergessen: für den eigenen persönlichen Vorteil. Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt Putin seine Idee vom großrussischen Reich über das Wohl der Menschen, die darin leben sollen. Der Ukraine-Krieg ist Realität. Er ist passiert. Wir haben keinen Einfluss darauf. Zukünftige Konflikte dieser Art könnten jedoch vermieden werden. Hören wir nicht auf die Parolen der nationalistischen Schreihälse, die in letzter Zeit überall zu hören sind. Werden wir hellhörig, wenn gegen Menschen gehetzt wird, denn nur wenn Freiheit und Würde der Menschen über nationalistischen Ideologien stehen, hat Gewalt keine Chance.



Wilfried Handler, 5330 Fuschl