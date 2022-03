Warum dürfen immer noch Waffen geliefert werden?

Meistens schweige ich, diesmal schreibe ich. Ich informiere mich über Waffenherstellung in Österreich:

Tatsächlich gibt es 17 Unternehmen in Österreich, die Waffen und Munition herstellen und in 167 Länder exportieren. Tragen unsere Waffenexporte und Kampfhelikopter etc. dazu bei, in den Zielländern Sicherheit und Frieden zu schaffen? Dass die Firma Diamond Aircraft, die Überwachungsflugzeuge herstellt, bereits chinesische Eigentümer hat, beruhigt mich keinesfalls mehr und je mehr ich weiß, desto unbehaglicher wird mir. Es gibt doch ein Kriegsmaterial- und Außenhandelsgesetz. Ich dachte immer, dass es verboten ist, dass das neutrale Österreich Munition und Waffen an kriegsführende Staaten liefert, dort wo Menschenrechte verletzt werden. Doch die letzten Jahre wurde ja auch an Saudi Arabien Kriegsmaterial in Millionen Höhe geliefert. Kommen unsere militärischen Güter und Waffen immer in die richtigen Hände, auch wenn die Vertragspartner (zum Beispiel USA) die Vereinbarungen nicht einhalten?

Wann reduziert Österreich seine Waffenfabriken? Weshalb verbraucht unsere Politik soviel Geld für Krieg? Wir wollen Frieden!

Anita Falkensteiner, 5071 Wals