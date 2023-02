Früher war es halt so, dass nach dem Aschermittwoch kein Ball mehr gefeiert wurde, weil da ja die 40-tägige Fastenzeit beginnt. Kann ja sein, dass ich manches, was heutzutage so passiert, nicht mehr verstehe und ein bisschen altmodisch bin, aber es täte auch der Party- und Spaßgesellschaft einmal gut, wenn sie ein bisschen kürzer trete. Innere Einkehr, geistige und moralische Abrüstung, tut Körper und Seele gut.







Josef Blank, 5061 Elsbethen