Warum haben die Schafe keine Lobby?

Der südsteirische Biobauer und EU-Mandatar Thomas Waitz hat anscheinend mit seiner Forderung nach Behirtung mit Hunden und dem Aufstellen von Elektrozäunen keine Vorstellung von Beweidung auf Hochalmen von 1900 bis 2.400 Metern Seehöhe, die auch intensiv touristisch genützt werden. Abgesehen davon, dass bei uns die Saison für Hütehunde nur dreieinhalb bis vier Monate dauert und die Tiere dann acht Monate nutzlos verbringen und hohe Kosten verursachen, schützen Hirtenhunde Schafe nicht nur vor Wölfen, sondern auch vor Bergwanderern, deren Hunden, Kindern und am liebsten Mountainbikern.

Eine Zäunung in einer von Geröllhalden, Felsen und Steilhängen durchsetzte Almfläche mit geforderten 1,40 Meter hohen Elektrozäunen, deren unterste Litze 20 Zentimeter über dem Boden sein soll, ist nicht durchführbar.

Ich selbst bin seit sieben Jahren Halter auf einer Lungauer Hochalm und lade den Abgeordneten Waitz herzlich ein, zu demonstrieren, wie er sich die Durchführung seiner Forderungen vorstellt. Wer in Zukunft seinen umweltfreundlichen Urlaub beim Bergwandern verbringen und sich an der Artenvielfalt auf den Almen erfreuen will, sollte ehestens die völlig überholte Fauna-Flora Habitat Richtlinie von 1992 überdenken, da zunehmend Almflächen wegen des Wolfsdruckes aufgelassen werden. Warum haben Schafe und Kälber keine Lobby?





Dr. Hans-Georg Frieß, 8850 Murau