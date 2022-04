Warum ich das Volksbegehren nicht unterzeichne

Das Antikorruptions-Volksbegehren ist grundsätzlich eine gute Sache. Trotzdem werde ich es nicht unterschreiben! Warum?

Auslöser für dieses Volksbegehren waren Korruptionsvorwürfe, die im Bereich politischer Parteien erhoben wurden und werden, und obwohl diese der Unschuldsvermutung unterliegen, sofort als strafrechtlich relevant von den jeweiligen Gegnern (die im Prinzip dasselbe machen!) medial ausgeschlachtet wurden.

Die wirkliche Korruption findet im Kleinen statt und ist dort auch nicht auszumerzen. Beispiel: Wahl- und sonstige kassenfreie Ärzte könnten für ihre Honorare Rechnungen ausstellen. Der Arzt muss für den zugrundeliegenden Betrag Einkommensteuer zahlen, wodurch sich sein Honorar automatisch um mindestens ein Drittel verringert. Die Krankenkasse vergütet dem Patienten aber nicht einmal den Betrag, der für die Visite bei einem Kassenarzt geleistet wird. Fazit: Der Patient bezahlt beim Arzt "schwarz" deutlich weniger und der Arzt erhält das Honorar netto ohne Steuerabzug. Ein Deal, der in unserem Land wahrscheinlich zu 90% stattfindet und in seiner Auswirkung natürlich nicht nur auf das Verhältnis Arzt-Patient beschränkt ist. Ein verbreiteter Stehsatz in Österreich ist also "Brauchen Sie eine Rechnung?" Und diesen Unfug wird das Antikorruptionsvolksbegehren nie ausmerzen können!

Günter Braun, 1020 Wien