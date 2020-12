Warum ich den Skitag abbrach

Ich darf in kurzen Worten schildern, was sich in der freien Wildbahn so getan hat heute, und damit vielleicht den einen oder anderen Gedanken anregen.

Die Örtlichkeit meines Einstiegs ins Salzburger Skivergnügen war Flachauwinkl. Exakt 9 Uhr, die Ausrüstung geschultert, FFP2 Maske ordnungsgemäß angelegt. Beim Betreten des Kassenraumes zum Erwerb einer Karte (die Website zum Online-Kauf hatte trotz 30 Minuten langer Versuche nur Fehlermeldungen parat), war ich doch etwas verwundert, ob der Zustände in diesem geschlossenen Raum. Es fanden sich keinerlei Ordner, Leitsysteme, Gänge, Absperrbänder, Gitter, Zäune oder sonst eine Vorrichtung, die dazu gedacht gewesen wäre, die Massen in ein zumindest geordnetes Chaos zu verfügen. Von diesen dafür, gab es ausreichend. Schulter an Schulter, dicht gedrängt, habe ich bei 300 Personen meine Zählung eingestellt! Die Verweildauer bis zum erfolgten Kauf der Karte betrug ausgiebige 45 Minuten. Ob dies den Ansprüchen des örtlichen Präventionskonzepts entspricht?

Die Kapazität der Liftanlagen mit geschlossenen Sitzplätzen wäre meines Wissens nach laut Verordnung zu halbieren. Wenn fünf Erwachsene auf einem 6er-Sessel sitzen, entzieht sich diese Arithmetik meinem Zugang. Teils fanden sich an den Anlagen auch keine Hinweise auf die Einschränkung, und die kleinen Zugangsschranken direkt vor dem Einstieg in den Sessellift waren alle in Verwendung (4er, 6er, etc). Dies verleitet das Wesen Mensch nicht dazu, sich an Regeln zu halten, und freiwillig tut er es nicht.

Die ungeordneten Menschentrauben vor den Liften im ganzen Gebiet waren ein weiteres Kapitel für sich. Man musste schon engagiert sein, um sich den Platz für die persönliche Babykatze zu erkämpfen.

Der Skitag wurde abgebrochen, die Situation war in einer Pandemie untragbar. Das muss von medialer, wirtschaftlicher und vor allem politischer Seite erkannt werden.

Der Mensch muss vor sich selbst geschützt werden.





Rainer Friedrich, 5110 Oberndorf