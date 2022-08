Warum ist die Politik in Salzburg nicht für die Salzburger da?

Es ist Sommer. Es sind Festspiele. Salzburg steht im Stau. Mittlerweile nicht mehr nur bei Regen, den gibt es auch kaum mehr, sondern täglich. Die Autos, von denen der Großteil zur Größe von Panzern gewachsen ist, tragen Kennzeichen aus ganz Europa, die meisten kommen aus unseren Nachbarländern.

Und die Lenker dieser europäischen SUV suchen in unserer für den Individualverkehr feindlichen Stadt den Weg in einer Art, die sich ein Salzburger niemals trauen würde. Sie fahren durch die Dreifaltigkeitsgasse vom Mirabell- zum Makartplatz, biegen von dort nach rechts in die Schwarzstraße oder beim LKH nach links, sie wollen ja in die Innenstadt. Sie benützen die Busspur in der Imbergstraße und anderswo. Sie fahren gegen Einbahnen und am Elisabethkai, als wäre dort keine Fahrradstraße verordnet, aber dort gibt es freie Parkplätze in der Bewohnerparkzone, die abends und am Wochenende nicht kontrolliert werden. Tagsüber suchen sie Parkplätze in der gesamten Innenstadt, ohne Rücksicht, ob sich hinter ihnen schon ein Stau gebildet hat oder nicht, um dann, ohne zu blinken, einen Haken zu schlagen und den Panzer auf mindestens eineinhalb Parkplätzen abzustellen. Man biegt ab, wo man will, auch wenn der Verkehr dadurch völlig zum Stillstand kommt, Radüberfahrten und der Vorrang von Radfahrern scheint in Resteuropa unbekannt zu sein, so wirkt das Verhalten der Lenker in Salzburg.

Seltsam ist das, denn wenn ich nach Italien komme, hat mein Auto noch nie eine Innenstadt gesehen, weil ich dort gezwungen werde, es in wirklich teuren ( 35 Euro/Tag aufwärts) Parkhäusern außerhalb des Centro abzustellen, um dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ebendieses zu kommen. In Zürich, Genf, Wiesbaden, Köln, Pirana oder Cannes ist es nicht anders, um nur ein paar zu nennen.

Warum müssen wir Salzburger jedes Jahr zwei Monate im Sommer, im Advent, in der Karwoche, zu Pfingsten und während der Mozartwoche mit diesem Einfall der europäischen SUV-Schwärme leben? Warum nur ist in Salzburg nicht möglich, was in ganz Europa selbstverständlich ist, dass die Fahrzeuge vor der Stadt bleiben, damit das Leben in der Stadt für jene, die dort arbeiten und leben, lebenswert bleibt?

Warum müssen wir Salzburger jeden Sommer den Feinstaub des urlaubenden Europas einatmen und jeden Abend die Polizei zur Bestrafung derer, die die Bewohnerparkzone verstellen, rufen, damit diese die lächerliche "Parkgebühr" von 25 Euro bezahlen, die nämlich immer noch unter der offiziellen Gebühr liegt und den Parkplatz trotzdem nicht frei macht. Wenn ich in Italien mein Auto in der Bewohnerzone abstelle, ist es nachher nicht mehr da. Und Stunden eines Behördenmarathons später und um ca. 600 Euro erleichtert bekomme ich es erst wieder.

Und darum frage ich, warum ist die Politik in Salzburg nicht für die Salzburger da?

Es gäbe in Salzburg keinen Dauerstau, schaffte man es endlich, vier Parkhäuser an den Einfallsstraßen zu errichten und Shuttles in die Stadt bereitzustellen und dann die Einfahrt in die Stadt für alle, die nicht liefern oder wohnen, zu verbieten.

Spätestens im zweiten Sommer wüsste jeder, dass es in Salzburg jetzt auch so ist, wie überall in Europa. Man braucht das Neutor nicht zu sperren, sondern nur die gesamte Innenstadt für den touristischen Individualverkehr. Parkplätze auf öffentlichen Straßen sind in Zürich nur für Bewohner, warum nicht in Salzburg?

Es gibt genug Beispiele, man müsste nur endlich etwas tun.



Dr. Petra Patzelt, 5020 Salzburg