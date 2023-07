Ja, das Gendern kann ein bisserl anstrengend sein. Auch Frauen mögen es oft nicht recht. Aber ich finde, es ist bis zur völligen Gleichstellung (aller Geschlechter) halt notwendig.

Als Lehrer hab ich es seit Dienstantritt 1983 in allen schriftlichen, meist auch mündlichen Texten versucht.

Viele Frauen denken, in ihrem Bereich gäbe es eh Gleichstellung, alles wäre ihre Entscheidung. Auch nicht wenige Schülerinnen an "meinem" Gymnasium dachten und denken so.

Warum ist Gendern nötig?

1. "Personale" (individuell menschlich betrachtete) und finanzielle Gleichstellung sind in den meisten Bereichen unserer Gesellschaft noch lange nicht erreicht.

2. Gendern regt alle Geschlechter (auch jenseits von Binnen-I und Glottisschlag) zu personalisierendem Sprech- und Identitätsbewusstsein an (zum Beispiel: "Ja, ICH persönlich könnte mit dieser Formulierung in der von zwei bis viel mehr Geschlechter-Varianten gemeint sein").

Die FPÖ (samt Anhängsel ÖVP NÖ) mag dieses kreative Denken und Sprechen ihrer Wählerschaft nicht zumuten. Schade!

In der Hoffnung, dass die Phase der Gender-Notwendigkeit (= Gleichbehandlung aller in allen Bereichen) nicht mehr zu lange dauert und sich wie in vielen anderen Bereichen verändern mag, strengen wir uns weiter noch ein bisserl an.







Mag. Franz Mittendorfer, 4860 Lenzing