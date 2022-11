Warum kein Mittelweg?

Warum einigt man sich nicht in der hitzigen Debatte um die Fiaker auf einen Mittelweg? Tierschützer und auch viele Autofahrer wollen keine Fiaker inmitten des Stadtverkehrs in Salzburg - warum reduziert man die Fiakerfahrten nicht auf "grüne" Teile der Stadt wie zum Beispiel Hellbrunn? Statt mitten in der Stadt, das ist eine Zumutung für die Tiere, aber auch für die Autofahrer wie mich. Das gilt genauso für die Kutschen von Stiegl sowie für die Fiaker. In der Innenstadt würde ich Rikschas und E-Kutschen bevorzugen, alles, was nicht den Verkehr behindert und auch nicht die Straßen verunreinigt. Was spricht denn dagegen?





Yvonne Nicko, 5020 Salzburg