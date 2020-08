Warum keine Kontaktdaten?

Immer wieder werden Kontaktpersonen per Aufruf gesucht, die sich in diesem oder jenem Lokal gleichzeitig mit einer mit Covid-19 infizierten Person aufgehalten hätten. In Bayern bekommt man nicht einmal ein Glas Wasser ohne Bekanntgabe seiner Kontaktdaten. Das vermindert den Aufwand für das Kontakttracing um zehner Potenzen.

Was ist das Problem in Österreich? Der Datenschutz? Lächerlich, wenn die meisten mit einer großen Anzahl von Kundenkarten ihre privatesten Bedürfnisse für ein paar Prozente preisgeben. Und wer nicht will, bleibt eben zu Hause.

Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer