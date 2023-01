Warum löst eine unterirdische Bahn die Verkehrsmisere?

Warum unterirdisch? In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war es en vogue, die Städte durch U-Bahnen zu erschließen. Mittlerweile kehrt man zu den um ein Vielfaches günstigeren oberirdischen modernen Straßenbahnen zurück. Warum also gerade in Salzburg eine U-Bahn? Mit dem Geld, das die Verlängerung der Lokalbahn bis zum Schloss Mirabell kostet, könnte man in nahezu der selben Zeitspanne doch die Erschließung der Stadt mit einer oberirdischen Variante (Schwarzstraße, Imbergstraße, Nonntaler Brücke, Alpenstraße) durchführen. Erst dann wäre ein Umstieg auf die Stadtbahn direkt effektiv, während mir noch niemand schlüssig argumentieren konnte, warum die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn bis zum Schloss Mirabell irgendetwas an der Verkehrsmisere in der Stadt lösen sollte.



Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos