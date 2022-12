Warum müssen wir immer noch mehr haben wollen?

Kleinkinder (ein- bis dreijährige) werden zu 4er- bis 8er-Gruppen pro Betreuungsperson in Tagesgruppen betreut. Womit man den Bedürfnissen dieser Kinder wohl kaum gerecht werden kann, da die Kinder gerade mal dabei sind, sich überhaupt ausdrücken zu lernen und noch nicht unbedingt sagen können, wo der Schuh drückt. Es ist also eine hohe Aufmerksamkeit jedem einzelnen Kind gegenüber nötig und gleichzeitig kaum möglich.

Diese könnte wer am besten aufbringen? Die Eltern (vorzugsweise die

Mutter) des Kindes. Denn die müssen sich nicht um acht gleich junge Kinder kümmern, die alle noch in die Windel machen. Aber die können halt nicht, weil die müssen arbeiten gehen. Vor allem um sich das Wohnen und Leben heutzutage noch leisten zu können. Was vor allem den hohen Immobilien-, Baugrund-,

Energie- und Baupreisen geschuldet ist. Was wiederum vor allem der Spekulation und dem Mitnaschen von Anlegern in einem gewinnorientierten statt bedarfsorientierten Wirtschaftssystem entspringt.

Immobilien werden immer noch teurer, weil man trotz Bevölkerungswachstums so wenig Baugründe wie möglich widmet. Angeblich um den Flächenfraß zu verringern, tatsächlich fressen die Flächen aber vor allem immer noch mehr Hallen, Industrie-/Einkaufszentren und Umfahrungen. Produziert wird hingegen zu einem großen Teil für die Müllhalde, wenn Lebensmittel systematisch vernichtet werden, und die Produkte, die wir erzeugen, aufgrund ihrer Bauart nur einen Bruchteil ihrer Lebensdauer erreichen.

Wo sich übrigens auch am meisten Energie sparen ließe, wenn man gegen die Überproduktion etwas unternähme, da diese tatsächlich völlig unnötig aufgebracht wird.

Meine Vorschläge daher: 1.) Eine Leerstandsabgabe einführen. 2.) Ausreichend Baugründe widmen. Auf jeden Fall in den Zonen, wo man Lücken von bereits bestehenden Siedlungsgebieten schließt. 3.) Abgelaufene Lebensmittel dürfen den Kunden nicht vorenthalten werden. 4.) Eine Machbarkeitsstudien für alle Produkte, die um über 100 Euro verkauft werden und eine Geld-Zurück-Garantie dafür, falls diese aufgrund ihrer Bauart zuvor schon defekt werden. 5.) Ersatzteile müssen wieder über 20 Jahre lang zu vernünftigen Preisen zur Verfügung gestellt werden. 6.) Eine branchenspezifische progressive Umsatzsteuer einführen, damit kleine Betriebe der selben Branche mit größeren Betrieben in Konkurrenz treten können und somit überhöhte Gewinne vermieden werden. 7.) Merit-Order abschaffen bzw. korrigieren. Energiekonzerne, für die aufgrund ihres Monopol-Wesens das freie Marktprinzip nicht vorhanden ist, verstaatlichen und in gemeinwohlorientiert statt dividendenorientiert umwandeln. 8.) Verhinderung von Produktionsabwanderung in Billiglohnländer und Wiederansiedlung systemrelevanter Produktion bei uns und ein Schutz dieser durch die Einführung entsprechend hoher Importzölle. 9.) Ein Verbot von Leer(ver)käufen an den Börsen (also dass man eine Ware kaufen kann, ohne einen Lagerplatz dafür zu haben). Wieso gibt es darüber keine politische Diskussion? Vermutlich weil alle die etwas Geld haben, es investieren und ihre Rendite daraus (aus der Arbeit anderer) ziehen wollen.

Die Gier ist etwas Grausiges. Wie grausig, das sieht man, wenn man hört, dass der Petro-Branche Rendite von 7% durch alternative Energieerzeugung viel zu wenig ist. An den Renditen aus der Volkswirtschaft bedienen sich einzelne. Und zwar diejenigen, die eh schon zu viel Geld haben, während die Allgemeinheit die Kinderversorgung tragen soll und die Eltern nicht mal mehr Zeit für ihre Kinder haben dürfen. Dabei werfen wir die Waren, die wir produzieren, zu einem Großteil weg.



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt