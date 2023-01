Warum passiert da "oben" nix?

Wie kann es sein, dass seit 2015 monatlich € 26.000,- Miete bezahlt werden (jährlich € 312.000,- x 8 = € 2.496.000,- bisher) - bis Ende des Pachtvertrages mehr als drei Millionen Euro! (Geht man von einem zehnjährigen Pachtvertrag aus - und das "Kobenzl" als "unbewohnbar" gilt?)

Laut Innenminister Karner hat das Arbeitsinspektorat erheblichen Sanierungsbedarf festgestellt und jetzt frage ich mich als Steuerzahlerin, was bislang mit dem Geld passiert ist. Wo war die Leistung und wer prüft monatlich die Sanierungsschritte und die Belege dafür?

Man schiebt die Verantwortung hin und her, die Zeit vergeht, der Vertrag wird 2024 auslaufen und das war's dann?

Es heißt, der Bund sei zuständig, doch ich sehe auch Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und Bürgermeister Harald Preuner in der Pflicht für Transparenz und Aufklärung zu sorgen - zum Beispiel Beginn (Monat/2015) und Ende (Monat/2024) des Mietvertrages.

Täglich liest man, dass für Kinderbetreuung, Schulen (inkl. Sonderpädagogik), Pflege usw. das Geld fehlt (und Personal), dann wird mein Unmut immer größer und dann so etwas? Vielleicht sollte man bei der Budgeterstellung das Augenmerk auf grundlegende Dinge lenken. Was bitte ist wichtiger für die Bevölkerung, als Bildung, Ausbildung, Gesundheit und Wertschätzung der Arbeit - das muss oberste Priorität haben! Die Politik ist verantwortlich, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dann schaffen wir es auch als Gesellschaft. Die Zeit drängt!





Brigitte Langwallner, 5151 Nußdorf