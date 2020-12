Warum so viel Aufmerksamkeit?

Ich frage mich wirklich ernsthaft, was war die Intention, was ist die Absicht, so einem jungen Mann, der in seinem kurzen Jugendleben schon drei Mal die Gesinnung gewechselt hat, eine ganze Seite Platz zu geben, um unkommentiert seine "Erkenntnisse" zu präsentieren? "Bevölkerungsaustausch": ein Schlüsselwort.

Ich hoffe, die beiden Redakteure haben die ZIB 2 vom 14. 12. 2020 gehört, wo durchaus die Verbindung der österreichischen Identitären zur rechtsextremen Szene erwähnt wurde. Und dass die Besorgnis sich aus reinen Fantasien speist, hat ja wohl der Waffenfund widerlegt.

Ein Rechtsextremer? "Nö." Das war es dann auch schon.

Er ist doch "extrem friedlich". So ein netter junger Mann - schüchtert er halt ein bisschen seine Mitschüler ein, naja, mei.

Es hat nicht nur mich entsetzt.

Gerlinde Ausweger, 5303 Thalgau