Warum stehen in Salzburg tausende Wohnungen leer?

Es gibt in der Stadt, je nach Lesart, tausende vermietbare leer stehende Wohnungen. Die Politik versucht, durch Straf-Leerstandsabgaben diese Wohnungen auf den Markt zu bringen. In der Stadt beträgt der durchschnittliche Mietpreis für Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt ca. 15 Euro pro m². Angesichts der in Salzburg besonders hohen Mietzinsen ließen sich bei einer Vermietung schöne Erträge lukrieren - was bewegt die Eigentümer, auf diese Einnahmen zu verzichten?

Eine Umfrage unter Vermiet-Verweigerern könnte hier Klarheit schaffen und wäre eine Basis, sich mit deren Bedenken zu befassen und sie so weit wie möglich zu entkräften.



Helmut Hintner, 5020 Salzburg