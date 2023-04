Warum stehen Windräder nur selten auf Bergen?

Warum stehen die meisten Windräder entweder in Flach- und Hügelland oder offshore in Holland und Norddeutschland? Warum nur selten auf Bergen?

Stetige und starke Winde sowie ganzjährig leichte Zufahrtsmöglichkeiten punkten bei der Standortwahl.

Im Hochgebirge pfeift doch der Wind auch ganz ordentlich? Ja, aber recht unsteht und tatsächlich nicht selten so gut wie gar nicht oder schwach.

Zufahrt? Schwerfahrzeuge benötigen zumindest landstraßenbreite und ganzjährig befahrbare, nicht zu steil angelegte Straßen. Mit Forstwegen kommt man nicht aus! Wer das Windsfeld zwischen Flachauwinkel im Pongau und dem Landschaftsschutzgebiet Lantschfeld in Tweng/Lungau kennt, stelle sich eine solche Straße in vielen angemessen gering geneigten Kehren in einem der beiden Bereiche vor. Dazu ggf. Lawinenschutz und Hangsicherungen! Acht Windräder sollen das Windsfeld zieren. Ob sie immer dann ausreichend Strom produzieren können, wenn er gebraucht wird? Dafür würden der Vogelzug und die Fledermauswanderungen zum zwei Mal pro Jahr stattfindenden Spießrutenlauf mit vielen Opfern für die unter Naturschutz stehenden Arten. Wer sie vom Boden aufklauben und zählen möchte, erwischt bei weitem nicht alle, denn Aasesser haben sich längst an ihnen gelabt.

In den Gebirgsländern Tirol, Kärnten und Salzburg, wohl auch Vorarlberg, eignen sich wenn dann nur Hügellandschaften für Windparks mit lohnender Ausbeute.

Warum ziert man sich so unendlich vor Sonnenenergieanlagen auf Industrie-, Großmarkt- und anderen Flachdächern? Warum bleiben Lärmschutzwände entlang den Autobahnen davon ausgeschlossen? Viel hässlicher können sie allesamt eh nicht mehr werden!



Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen