Warum teuer, wenn es auch anders ginge?

Was ich nicht verstehen kann, ist dass die Stadt den Betrag von 1,2 Millionen Euro für einen Kreisverkehr in die Hand nimmt, um die unsinnige Schleifenfahrt durch die Innenstadt rückgängig zu machen. Ging es nicht vorher auch ohne? Es müssten nur ein paar Hinweistafeln entfernt bzw. getauscht und etwaige Verengungen entfernt werden, um ein Geradeausfahren am Kai vom Müllner Hügel zur Staatsbrücke wieder möglich zu machen. Das Rote Kreuz müsste nicht über Jahre für entgangene Parkgebühren entschädigt werden und die Innenstadt atmet auf!





Bea Reischenböck, 5020 Salzburg