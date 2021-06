Warum teure Lösungen statt Innovationen?

Als Biobotschafter danke ich den Salzburger Nachrichten für den Beitrag: "Mit Rinde die Umwelt schützen" am 16. Juni 2021.

Drei Maturanten der HBLA Ursprung konnten mit Baumrinden-Versuchen bei der Gülle eine Ammoniak-redaktion um bis zu 70% feststellen. Sie haben sich mit ihrer Arbeit für das Bundesfinale des Schulwettbewerbs Jugend Innovativ qualifiziert. Das Projekt wird auch von der Käserei Woerle unterstützt. Die Agrarpolitik der CDU in Deutschland sowie von der ÖVP in Österreich lässt sich von solchen Innovationen nicht beeindrucken. Denn damit kann die Wirtschaft nicht genug Geld verdienen.

Die Fakten: Ab dem Jahr 2025 darf in Deutschland kein Breitverteiler mehr auf Grünlandflächen eingesetzt werden. Bodennahe Ausbringtechnik wie Schleppschuh-, Schleppschlauch- oder Injektorverteiler ist dann Pflicht. Wie ich aus gut informierten Kreisen erfahren habe, muss in Österreich bis zum Jahr 2028 die Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger mit bodennaher Technik auf 40% der Grünlandflächen unter 20% Hangneigung ausgedehnt werden. Und das freiwillig! Sollte dieser Prozentanteil bis 2028 nicht erreicht werden, wird diese Ausbringungstechnik verpflichtend vorgeschrieben!

Die gleiche Vorgangsweise gibt es bei der globalen Klimakrise. Im Rupertusblatt vom 14. Oktober 2018 gab es einen Bericht mit dem Titel: "SEKEM lässt die Wüste blühen". SEKEM heißt - aus dem Ägyptischen übersetzt - "Kraft der Sonne" und steht für biologisch-dynamische Landwirtschaft in der Wüste. Mit SEKEM ist die Vision von nachhaltiger Entwicklung in der Wüste Realität geworden.

Und schon wieder lassen uns CDU und ÖVP wissen, wir brauchen unbedingt die Genscherentechnik um Klimaresistente Pflanzen zu produzieren.

Zu dieser Agrarpolitik in Deutschland und Österreich fällt mir nur das Motto des Unabhängigen Bauernverbandes bei der Salzburger LWK-Wahl 2005 ein: "In Zukunft soll mehr in der Landwirtschaft verdient werden, dafür weniger an der Landwirtschaft."





Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee