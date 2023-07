Warum Wahlärzte abschaffen?

Ich kann wirklich nicht erkennen, was daran so schlimm sein soll, wenn jemand einen gewissen Anteil seines Einkommens für seine Gesundheit ausgibt - und zu einem Arzt geht, der (mehr) Zeit hat und dem Patienten eine gute Behandlung zukommen lässt. Wir geben viel Geld für Handys, Abonnements von Fernsehkanälen, Reisen etc. aus. Warum nicht auch für eine gute Behandlung im Krankheitsfall? Wer sich das "nicht leisten" kann oder will, ist über die allgemeine Versorgung sehr gut betreut, auch wenn er/sie bei einem Arzt eine halbe Stunde länger warten muss - und der/die Arzt/Ärztin sich nicht ganz soviel Zeit für ein "fürsorgendes" Gespräch nehmen kann/will. Von einer "Zwei-Klassen-Medizin" zu sprechen, ist auch eine Beleidigung für die im Gesundheitswesen beschäftigten Personen, die täglich ihr Bestes ohne Ansehen der Person oder des Geldbeutels geben. Wir müssen uns als Gesellschaft endlich davon verabschieden, dass wir meinen, Bildung, Krankheit und Alter haben "umsonst" zu sein bzw. seien vom Staat/Krankenversicherung - und damit von der Solidargemeinschaft zu finanzieren.



Jürgen Reinke, 5760 Saalfelden