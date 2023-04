Warum waren nur die Landtagsparteien beim ORF Gespräch?

Mit Verwunderung musste ich feststellen, dass nur den etablierten Landtagsparteien ein Forum im ORF geboten wurde. Deren Versprechungen und Wahlprogramme sind den meisten Salzburgern hinlänglich bekannt, viel öffentliches Geld wird für deren Kampagnen später zurückerstattet werden. Aber wo bleiben die kleinen Anwärter, deren finanzielle Mittel begrenzt sind in dieser öffentlichen Debatte?

Pflege steht plötzlich ganz vorne auf der "to do Liste", nachdem sie jahrelang am letzten Platz stand und totgespart wurde.

Allein, mir fehlt der Glaube. Seit Jahren macht die Pflege auf den Tsunami, der auf die Salzburgerinnen und Salzburger zurollt aufmerksam, Gehör haben die Careberufe bei den Großparteien nicht gefunden, die Reformen sind nicht zielführend. Ein Großbrand kann mit einer Gießkanne, die überallhin etwas Wasser verteilt, wohl kaum gelöscht werden.



Brigitte May, 5020 Salzburg