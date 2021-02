Warum werden gerade Gaststätten geschlossen gehalten?

Gastronomie und Hotellerie sowie Kunst und Kultur sind den politisch Verantwortlichen offenbar nicht wichtig genug. Denn wie wäre es sonst zu erklären, dass ausgerechnet jene Branchen, die ausgefeilte Sicherheitskonzepte entwickelt haben, nun besonders zum Handkuss kommen? Just jene Gastronomie- und Kulturbetriebe, die besonders viel und engagiert in entsprechende Anti-Corona-Maßnahmen investiert haben, sehen sich nun bitter abgestraft. Schon bisher die längste Zeit abgeschottet, fühlen sie sich gegenüber dem Handel empfindlich benachteiligt, indem sie nun weitere lähmende Wochen alle Pforten geschlossen halten müssen.

Dabei können keine Zahlen und Belege präsentiert werden, die Clusterbildungen in Gaststätten, Hotels oder Theatern nachweisen. Warum dann die Ungleichbehandlung? Einer der Gründe dürfte mangelnder Druck und bemerkenswerte Zurückhaltung der Interessensvertreter sein. Besonders (un)auffällig der zuständige Sprecher in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker. Kleinlaut beklagt er den bedauernswerten Zustand, deutliche Worte des Protests sind nicht zu vernehmen.

Wie auch immer: Für den Gastronomiebereich bestünde eine erste hoffnungsvolle Perspektive darin, ihn zumindest tagsüber offen halten zu dürfen. Das haben andere Länder bereits praktiziert, ohne dadurch die Infektionszahlen zu erhöhen.







Udo Bachmair, 1140 Wien