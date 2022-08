Warum werden Winnetou-Kinderbücher nicht verkauft?

Ist unsere Welt nicht total verrückt?

Ich, wie viele "ältere Semester"auch, haben in den 60er Jahren die Karl May Bücher verschlungen und die Winnetou-Filme geliebt! Wir haben die Bilder von Old Shatterhand, Winnetou, Nscho-Tschi, Sam Hawkins ect. gesammelt und mit Schulfreunden ausgetauscht.

In den besagten Karl May Büchern ging es um echte Männerfreundschaft, um Liebe und um den Sieg des Guten über das Böse. Und ganz nebenbei haben wir etwas über die Indianer, wie Apachen, Comanchen und Kiowa gelernt, über deren Kultur und auch die Geschichte in den USA gesprochen, obwohl die Filme ja bekanntlich in Kroatien gedreht wurden.

Und jetzt soll das plötzlich alles ach so furchtbar sein? Nur weil eine kleine Gruppe von Gutmenschen das alles für schrecklich hält, nimmt der Verlag Ravensburger die neuen Kinderbücher aus den Regalen!?

Und genau so schaut es aktuell aus in unserer Gesellschaft! Kein Selbstbewusstsein mehr, kein positiver Geist und sofort in die Knie gehen, wenn (eh immer aus der gleichen Ecke) "geschossen" wird. Da gefällt mir die Einstellung der beiden Blutsbrüder um vieles besser!

Werner Hardt-Stremayr, 9520 Annenheim