Warum winkt der Aufsichtsrat solche Preissteigerungen durch?

Alle Salzburg-AG-Kunden wurden ja im November 2022 informiert, dass uns mit 1. 1. 2023 eine für mich unmoralische Strompreiserhöhung ins Haus steht. Am 24. 1. habe ich jetzt die neue monatliche Vorschreibung bekommen. Ich bezahle in Zukunft monatlich um 275,63 Euro mehr als bis jetzt. Ich habe 2018 meine Heizung auf Infrarot umgestellt, also umweltfreundlich, und dafür bekomme ich jetzt mit voller Wucht die Strompreiserhöhung zu spüren.

Für mich sind einige Fakten einfach unverständlich, etwa warum winkt der Aufsichtsrat solche Preissteigerungen einfach durch? In anderen Bundesländern wird auf die Bevölkerung noch mehr Rücksicht genommen (Vorarlberg). Die Geschäftsführung leistet sich den "kleinen" Luxus, sich von externen Finanzfachleuten beraten zu lassen, damit sie ihre jährlichen Bonuszahlungen nicht verfehlen. Die lächerliche Summe von 28 Millionen Euro bezahlt ja eh der Kunde und der Aufsichtsrat schaut zu und winkt alles durch.

Mit solchen und vielen anderen Aktionen unserer Politiker wird uns gezeigt, wie die Zukunft für den Normalbürger ausschaut - nämlich: Hände falten und Goschen halten. Ich hoffe, dass die Bevölkerung bei den nächstes Wahlen die vielen Verletzungen der letzten Jahre nicht vergisst und ihnen den nötigen Denkzettel verpasst.



Josef Widlroither, 5541 Altenmarkt