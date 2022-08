Warum wird Jungfräulichkeit so hochgejubelt?

Um das Thema Jungfräulichkeit einmal von einer anderen Seite zu beleuchten: Warum wird sie so hochgejubelt? Warum spricht man von der "unbefleckten" Empfängnis Marias? Ist eine Frau, die natürlich empfängt und gebärt "befleckt"? Das hat doch Er so eingerichtet, sonst könnten wir uns ja durch Knollen fortpflanzen!

Und überhaupt - ist eine Frau und Mutter, die sich ein Leben lang um die Familie kümmert, Mühe und Sorgen hat, die Beschwernis von Schwangerschaft und Geburt erlebt, Verantwortung trägt für die ihr Anvertrauten, in "guten und schlechten Tagen" - weniger " gottgefällig" als eine geweihte Jungfrau, die sorglos leben kann?

B. Lang kann natürlich tun, was sie will, aber dass ihr Entschluss, ein Leben lang auf Sex zu verzichten, so anachronistisch zelebriert wird, ist unverständlich, ja peinlich.



Olga Fritsch, 8970 Schladming