Warum wird Kuba blockiert?

Danke, Herr Andreas Knobloch, für diesen hervorragenden und objektiven Bericht über Kuba: "Kuba kann als Vorbild dienen" (SN v. 5.8.). Ich liebe diese Perle der Karibik und seine wunderbaren Menschen. Ich war bisher dreimal auf Kuba, zwar nur als Touristin auf einer Pauschalreise, hatte bei den Rundreisen aber trotzdem sehr oft Kontakt mit Kubanern, sowohl mit Kubanern, die in Kuba leben, als auch mit Kubanern, die gerade auf Heimaturlaub waren, und anderen Touristen, die regelmäßig auf Kuba Urlaub machen und dort auch bereits mit Familien in Kuba Freundschaft geschlossen haben. Auch habe ich mich sehr intensiv mit der Geschichte und Politik Kubas befasst.

Sie schildern in Ihrem Artikel exakt die hervorragende Arbeit der kubanischen Wissenschafter, die trotz der jahrzehntelangen Blockade durch die USA Beatmungsgeräte entwickeln konnten.

Im Gegensatz zu den USA hat dieser seit einem halben Jahrhundert wirtschaftlich blockierte Karibikstaat ein hervorragendes Bildungssystem für alle Kinder. Wir hatten auf unseren Rundreisen auch die Möglichkeit, Grundschulen zu besuchen und begegneten in den Städten sehr oft Schülergruppen in Uniformen. Auch wenn wir dort durch die Straßen schlenderten, kamen wir oft mit jungen Leuten ins Gespräch - auch wenn wir kein Spanisch konnten. Jeder konnte zumindest Englisch. Selbst unsere room maid hinterließ uns handgeschriebene Nachrichten in perfektem Englisch.

Ich bin wütend, dass die ganze Welt nicht nur zuschaut, dass Kuba durch die US-Blockade wirtschaftlich gehemmt wird, sondern dass sich die ganze Welt - außer China - auch noch von den USA in Geiselhaft nehmen lässt, und es nicht wagt, mit den Kubanern Handel zu betreiben. Sogar bei der Weltbank verhindern die USA regelmäßig, dass Kuba dringend benötigte Kredite bekommt.

Alle Entwicklungsländer bekommen von den reichen Industrieländern Entwicklungshilfe, bloß Kuba wird absurderweise blockiert, anstatt dass es die dringend benötige Hilfe bekommt. Mir ist unverständlich, warum die UNO dazu schweigt, dass die USA sogar die Lieferung von wichtigen Medikamenten und medizinsichen Geräten nach Kuba blockiert.

Eva Österreicher, 2340 Mödling