Warum wird über Klima Protestaktionen gelogen?

In Salzburg fand vor Kurzem wieder eine Blockade der "Letzten Generation" statt. Die meisten Medien berichteten genau und fair über diese Aktion. Außer einer Zeitung. Sie schrieb, dass sich dieses Mal ein Aktivist auch auf der äußersten Spur festgeklebt hatte, die für den öffentlichen Verkehr immer frei bleiben sollte.

Das stimmt nicht!

Der Bus sowie Rettung, Feuerwehr und Polizei konnten ungehindert die Staatsbrücke passieren. Auch waren die Einsatzkräfte informiert.

Ich frage mich nun, was man mit solchen Informationen bezwecken will.

Diese jungen Menschen wollen nichts anderes, als uns darauf aufmerksam machen, dass es nach 40 Jahren der Ermahnungen und der Proteste nun höchste Zeit ist, einen Beitrag zu leisten und zwar von uns allen.

Die "Letzte Generation" fordert, dass wir auf der Autobahn 100 und auf den Landesstraßen 80 fahren. Ein Tempo, dass in einigen Ländern Europas bereits seit Jahrzehnten Vorschrift ist.

Wir suchen lieber nach Lügen und Ausreden, bevor wir für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder ein wenig vom Gaspedal steigen.

Ich werde mich ab jetzt an diese Geschwindigkeit halten und hoffe, dass viele andere verantwortungsvolle Mitbürger es mir gleich tun.







Elisabeth Wally, 5302 Henndorf