In Ihrem Bericht über die Demonstration der Coronaleugner im SN-Lokalteil am 14. 12. habe ich gelesen, dass die Teilnehmer durchwegs keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Ich frage mich, warum das von der Polizei akzeptiert wurde. In Deutschland wurden Demonstrationen, bei denen sich die Teilnehmer geweigert hatten, eine Schutzmaske zu tragen, einfach aufgelöst. Warum nicht in Österreich?



Mag. Ferdinand Reindl, 5162 Obertrum