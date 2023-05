Warum wurde eigentlich alles teurer?

Es begann mit dem Ukraine-Krieg, denn sofort haben die Getreidebörsen verrückt gespielt und die Preise durch eine noch gar nicht eingetreten Verknappung, in die Höhe getrieben. Aber den größten Preistreiber, welchen wir mit unseren Steuermitteln erhalten, nämlich die EU, hat mit den Sanktionen gegen Russland und dem Verbot von Erdgas und Erdöl aus dieser Region eine Preislawine ausgelöst, welche nicht mehr zu stoppen ist. Profitiert haben die Golfstaaten, welche innerhalb von ein paar Monaten durch enorm gestiegenen Preise, ihre Gewinne verdoppelt haben. Auch die Amerikaner können ihr verpöntes Fracking-Gas in Europa loswerden. Jede Branche hat wegen der hohen Energiekosten, sei es der Transport, die Erzeugung oder die Dienstleistungen an der Preisspirale gedreht. Dazu kommen noch die Manager der heimischen Strom und Energielieferanten, welche durch die Merit-Order-Regelung (diese besagt, dass die Strompreise nach dem teuersten Energieträger, welcher zur Stromerzeugung angewendet wird, zur Berechnung herangezogen werden "kann", es ist also kein Muss) zu ihren ohnehin nicht geringen Bezügen auch noch Traumprämien am Jahresende generieren. Nimmt man die letzte Jahresabrechnung der Salzburg AG als Grundlage her, so stand auf der Rückseite, der gelieferte Strom wurde aus über 80 Prozent aus Wasserkraft erzeugt. Hier muss ich die Politik in die Pflicht nehmen, dass endlich jemand mit der "Faust" auf den Tisch schlägt und diese durch Lobbyisten vor Jahren durchgedrückte Regelung verschwindet, wozu haben wir eigentlich eine für die EU zuständige Ministerin (?), ich bin überzeugt, dass sich genügend EU-Länder dieser Forderung anschließen würden. Nachdem die Stromerzeugung zum Großteil den Ländern und dem Bund (also uns Bürgern) gehören, wäre es eine Verpflichtung, auch für die künftige neue Landesregierung in Salzburg für die Abschaffung dieser inflationsfördernden Regelung einzutreten oder vielleicht könnte man auch nur die Anwendung dieser Regel verbieten.





Gerhard Lettner, 5020 Salzburg