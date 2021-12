Warum wurde vor Krankenhäusern demonstriert?

Wir haben ein so gut funktionierendes Gesundheitssystem, vergessen wir das nicht zu oft? Mein Fall: Im Haus umgeknackst, ins KH Zell am See, beste Erstversorgung, Woche darauf (Schwellung) Operation. Ob Operationsteam, Pfleger/-innen, Reinigung, Gipser, Büro . . . alle Mitarbeiter/-innen sind freundlich, zuvorkommend, geduldig, herzlich, man kann nichts Negatives finden. Ich bin sehr dankbar für die Wiederherstellung meines Handgelenks mit Schrauben und Platten.

Nun habe ich aber noch größere Probleme zu verstehen, warum vor Krankenhäusern demonstriert wird und Ärzte und Pflegekräfte auch noch beschimpft werden.

Wenn sich jemand nicht impfen lassen will, das kann ich ev. noch verstehen, aber diese Aktionen sind für mich, besonders jetzt nach meiner Operation, wo ich Einblick in das Krankenhausgeschehen bekam, nur noch dumm, um es gelinde auszudrücken.

Sollten wir nicht, gerade jetzt in der Adventzeit, uns besinnen und nicht böse herumschreien?

Und wenn nicht alles richtig gemacht wird bzw. wurde, welcher Mensch macht schon alles richtig?



Ingeborg Sonnleithner, 5721 Piesendorf