Warum zurücktreten?

Im Zug der Diskussion über einen möglichen Strafantrag gegen Bundeskanzler Kurz wegen falscher Beweisaussage vor dem sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss wird besonders von den Oppositionsparteien gefordert, Kurz müsse bei einem Strafantrag sogleich zurücktreten. So sehr dies politisch gewünscht sein mag, so stehen dem erhebliche Bedenken gegenüber.

Staatsanwaltschaften, so auch die WKStA sollen unabhängig ermitteln können, sind aber selbst nicht unabhängig wie die Gerichte. Daher könnten sie auch Einflüssen ausgesetzt sein, wie in der Vergangenheit die Fälle AKH und Lucona gezeigt haben. Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte in dieser Richtung, doch bleibt die Möglichkeit dazu offen. Nicht jede Anklage führt logischer Weise zu einer Verurteilung und nicht jede Rechtsansicht der Ankläger stellt sich als richtig heraus, wie der Fall des Vorgehens gegen das BVT oder die Freisprüche zweier Sektionschefs in jüngerer Zeit belegen.

Wie in den SN schon mehrmals dargestellt, verlangt das Delikt der falschen Beweisaussage nicht nur die objektive Unrichtigkeit der Aussage. Vielmehr muss auch bewiesen werden, dass vorsätzlich und nicht zum Beispiel versehentlich falsch ausgesagt wurde. Dass die WKStA sich dessen bewusst ist, zeigt sich darin, dass für den relativ einfachen Sachverhalt 58 Seiten aufgewendet wurden, um den Verdacht zu erhärten. Würde nun ein darauf gestützter Strafantrag wegen falscher Beweisaussage tatsächlich zum Rücktritt des Kanzlers führen, bedeutete das im Klartext, dass die Rechtsansicht eines Staatsanwaltes über die Amtsausübung des Kanzlers oder der ganzen Regierung entscheiden könnte.

Was dann, wenn sich die Vorwürfe sowohl politisch wie auch rechtlich als haltlos herausstellen sollten?

Das kann nicht dem Sinn der Verfassung über die demokratische Legitimation eines Kanzlers oder einer Regierung entsprechen. Daher sollte man die Entscheidung, ob ein strafbares Verhalten vorliegt, getrost den unabhängigen Richtern überlassen und keine, vielleicht politisch gewünschte Vorverurteilung vornehmen.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg