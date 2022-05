Was alles möglich ist

Kaum jemand hätte es für möglich gehalten, dass ein größenwahnsinniger Diktator im Europa des 21. Jahrhunderts einen brutalen Angriffskrieg beginnt. Am wenigsten jene naiven Zeitgenossen, die sich auch nach der völkerrechtswidigen Okkupation der Krim als Putin-Versteher, als Brückenbauer in Szene zu setzen verstanden. Ein Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts hätte genügt, um zu sehen, wohin eine Politik des Beschwichtigens, des "Appeasements", führen kann. Möglich ist inzwischen auch, dass die Europäische Union als das große Friedens- und Wohlstandsprojekt von innen her durch halbautoritäre, illiberale und europafeindliche Kräfte bedroht und gefährdet wird. Unter Ausnutzung des Einstimmigkeitsprinzips tanzt etwa Putinfreund Viktor Orbán einer weitgehend hilflosen Union auf der Nase herum. Wie überhaupt das Modell einer freiheitlich-demokratischen Werteordnung (Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung, Meinungs- und Medienfreiheit) global gesehen immer mehr in die Defensive gerät.

Was noch alles möglich ist: Die westliche Führungsmacht USA befindet sich in einer Art Geiselhaft radikaler Waffennarren und Abtreibungsgegner. Egal, wie viele Massaker, zuletzt an Volksschulkindern, es noch geben wird, strengere Waffengesetze bleiben eine Illusion. Eine andere Supermacht, China, hat sich zu einem totalen Überwachungsstaat mit brutaler Unterdrückung missliebiger Minderheiten entwickelt.

In diesem monströs-globalem Umfeld nehmen sich die heimischen Politbräuche (Korruption, Postenschacher, Freunderlwirtschaft) direkt putzig aus, wiewohl auch hier so manche machtgeile Spielchen früher nicht für möglich gehalten worden wären. Wie auch immer, die Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Dabei ist mit der Klimakatastrophe die weitaus bedrohlichste Entwicklung bei Politik und Öffentlichkeit noch immer nicht in ihrer ganzen Tragweite angekommen. Ist es möglich, aus dieser fatalen Gemengelage auch positive Tendenzen herauszufiltern?

Hoffnung, Zuversicht, Optimismus dürfen nicht ganz verschwinden.







Erhard Sandner, 5081 Anif