Experten meinen, Tempo 80 km/h kann Leben retten, da die häufigste Unfallursache mit Todesfolge überhöhte Geschwindigkeit ist. Offensichtlich versucht man, das Volk mit allen nur möglichen Mitteln von Tempo 100 km/h auf Autobahnen und Tempo 80 km/h auf Freilandstraßen einzuschwören und deren Akzeptanz zu erlangen. Dabei spricht man immer in konjunktiver Verhinderung der Todesopfer. Doch man verheimlicht uns dazu die Parameter, mit denen man diese Vermutungen anstellt.

Denn was bedeutet überhöhte Geschwindigkeit? Schneller als der Gesetzgeber derzeit erlaubt? Oder schneller, als es das Fahrkönnen der Fahrer oder auch die Straßenverhältnisse zulassen? In beiden Fällen wird eine reduzierte Geschwindigkeitsbegrenzung nichts bringen. Denn die, die ihre Fahrtüchtigkeit und ihr Fahrkönnen unterschätzen, werden das auch, wenn 80 km/h und 100 km/h gilt. Und diejenigen die sich jetzt nicht an die 130 km/h und 100 km/h halten, die werden sich dann auch nicht an die reduzierten Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Und wenn man schon Sprit, also Energie, sparen will, dann sollte man das Aufladen der E-Autos verbieten, denn die benötigen Strom, der mit Gas, nun auch vermehrt mit Akw und in Zukunft auch mit Kohle oder sogar mit Dieselaggregaten erzeugt wird, und die Stromerzeugung verursacht viel mehr CO2-Ausstoß als moderne Verbrennermotoren.

Und ich spreche hier von Fakten und keinesfalls von Möglichkeiten, so wie es die Experten immer tun.



Hannes Loos, 3002 Purkersdorf