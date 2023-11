Was ist ein Bett?

Witz, komm raus, du bist umzingelt - Die Welt brennt an allen Ecken und Enden und unsere Behörden müssen sich mit der Definition "Bett" auseinandersetzen, d.h. es gilt zu klären, ob ein Kingsize- und Queensize Bett als Einzel- oder als Doppelbett gilt. Die Vorgeschichte: Bei zahlreichen Hotel-, Chaletneubauten wurde festgestellt, dass der einfache Begriff "Bett" wohlmeinend, also mit den besten Absichten missverstanden und eine Behörde ziemlich einfach ausgehebelt werden kann. Z.B. wenn in einem Projekt von 300 behördlich bewilligten Gästebetten - schwupp di wupp - auf einmal wundersame 350 geworden sind. Auch, dass ab einer Bettenanzahl von 500 eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist und deshalb so manches Vorhaben bei 499 Betten endet, ist etwas wundersam; abhängig von einer einzigen Schlafmöglichkeit noch wundersamer. Bisher scheint nicht einmal klargestellt zu sein, was als Bett bezeichnet werden kann. Wie wird da wohl die Bettenauslastung berechnet? Glaub keiner Statistik, die nicht selbst gefälscht wurde, bewahrheitet sich erneut.

Versagen wieder einmal die Kontrollen? War man früher um so viel klüger als heute? Wenn in einer Privatzimmervermietung 10 Fremdenbetten erlaubt und genehmigt waren, musste man sich daran halten, denn eine Überbelegung war leicht herauszufinden. Gelten also Vorschriften wieder einmal nur für die Kleinen? Ist ein Bett für eine Zimmervermietung anders auszulegen als für Beherbergungsgroßbetriebe? Die Bettenanzahl bzw. die Nächtigungszahl ist wichtig, ist das doch die Grundlage für die Einhebung der Ortstaxe. Die Praxis zeigt, dass es auch hier zu Ungereimtheiten kommt, wie soeben in einem Hoteldorf in Maria Alm bekannt wurde.

Nun soll eine Definition von "Bett" gesetzlich verankert werden, um bei höchstgerichtlichen Klagen eine Grundlage zu haben. Dann wird auch feststehen, ob ein Boxspringbett, Schrankbett, Polsterbett, Traumbett oder auch größere Schubladen für eine oder mehrere - junge, alte, dicke, dünne, große, kleine, vegan oder flexigan lebende - Personen geeignet sind. Und wie verhält es sich bei der in so mancher Werbung angegebenen "Schlafmöglichkeit im Wohnzimmer"? Der Gesetzgeber hat da eine große Aufgabe vor sich. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht und die Welt brennt derweil an allen Ecken und Enden.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf