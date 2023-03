Was bewegt sich in der Bildung?

Eine gewisse Ruhe ist um die Semesterferien im Bildungsbereich eingetreten. Einiges bewegt sich in einer Entwicklungsphase. Lehrplanreformen, Politische Bildung und Informatik finden die entsprechende Bedeutung. Allerdings zeigen sich als Folge der Coronapandemie Widerstandsformen und Trägheit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Zu beobachten ist der bescheidene Gebrauch innovativer Inhalte und Formen im Bildungsbereich. Impulse wären in den Bereichen wertvoll, bedürfen entsprechender Unterstützung und Begleitung, Bürokratie im Bildungsbereich gehört abgebaut.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel