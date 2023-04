Was bin ich bereit zu tun? Und Sie?

Zum Artikel "Wir brauchen keinen ,Krieg der Klimakämpfer'" (SN, 13. April):

Sehr geehrte Frau Pack-Homolka, das primäre Problem ist nicht, dass unsere Politiker nichts tun, um das Klima zu schützen.

Die primäre Frage ist: Was bin ich bereit, was sind Sie bereit zu tun, um das Klima zu schützen?

Denn in Österreich trauen sich nicht einmal mehr die Grünen, über beispielsweise Tempolimit 100 auf der Autobahn zu diskutieren. Jeder Politiker hat Angst, nicht mehr gewählt zu werden, wenn er sagt, dass wir uns einschränken müssen.

Zum Glück berichten die SN manchmal über dieses Dilemma. Es wäre gut, wenn dieses Thema noch viel präsenter wäre - und ein Umdenken stattfinden würde.





Johannes Missoni-Paul, 1190 Wien