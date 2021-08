Sehr geehrter Herr Chefredakteur Dr. Koller, nach all der Euphorie und triumphalen Inszenierung um die Wiederwahl von Sebastian Kurz tut Ihr Artikel vom 30. 8. gut. Freilich ist der Bundeskanzler eine höchst passende und willkommene Leitfigur. Sein Geschick hat unser Land bisher ganz gut geführt und so mache Mängel verdeckt. Aber es bleibt die bange Frage, die auch Sie stellen: Was bleibt von der ÖVP, wenn man Sebastian Kurz abzieht?

Dkfm. Walter Kyral, 1230 Wien