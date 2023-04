Was brauchen wir, um glücklich zu sein

Was braucht die Welt und vor allem unsere Kinder und Jugend, um glücklich und gesund zu sein? Immer mehr Neues, immer mehr High Tech, immer mehr Innovation? Vielleicht sind es doch die einfachen Dinge beziehungsweise Werte, die uns glücklich und zufrieden machen. Es wird gepredigt und hofiert, etwas für unsere Umwelt zu tun, doch was tun wir wirklich? Kleben wir lieber auf der Straße, als in die Natur zu gehen, diese zu achten und zu schätzen, indem wir weniger Müll produzieren, oder gar diesen einsammeln und selber dabei gesund bleiben. Sitzen wir den ganzen Tag vor Geräten die uns berieseln, oder ist es doch schöner, wenn mir jemand zuhört und Aufmerksamkeit schenkt. Sind die Vorbilder unserer Kinder wirklich und real beziehungsweise gehen wir selbst als gutes Beispiel voran? Nehmen wir uns Zeit für die Kleinen und Jungen, oder verschenken wir diese an virtuelle Welten und imaginäre Freunde? Der Weg wäre leicht und einfach: Mehr Liebe und Zeit für Geborgenheit und Zugehörigkeit. Mehr Natur und Umgang mit Tieren für eine körperliche und seelische Gesundheit, sowie emotionales Wohlbefinden. Mehr realer Austausch für ein soziales Miteinander und eine gute Entwicklung unser Kinder und Jugendlichen. Mehr Positives, als Negatives. Weniger predigen, mehr Moral.

Iris Brunnauer MA, 5411 Oberalm