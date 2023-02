Was braucht die Politlandschaft?

Herr Hofer, Sie schreiben einen Brief (SN, 17. 2.), dem zum Teil die Realität der sich entwickelten Politlandschaft nicht gerecht wird. Sie wünschen sich praktisch ja wieder die große Koalition, die wahrlich zum Wohlstand unserer Gesellschaft beigetragen hat. Großparteien (VP, SP) wurden seit Dr. Haiders Populismus in die Defensive gedrängt. Die FPÖ schnappte sich immer mehr die Einfachdenker der meist ungebildeten Wählerschaft. Dass auf Grund eines glücklichen Zufalls die ÖVP dann einen intelligenten jungen Senkrechtstarter ins Rennen werfen konnte, um den uns die ganze Welt beneidete, hat den Aufschwung der ehemals elitären national-liberalen Gesellschaft KURZfristig gestoppt. In der Zwischenzeit sind wir wieder auf dumpfem Kickl-Haider-Strache-Kurs, was uns geopolitisch ins Ostblockzeitalter zurückwirft.

Schade, dass wir in der EU dadurch keine positive Entwicklung im wirtschaftlichen und politischen Kampf gegen Russen und Chinesen standhalten werden können.

Ihr kritisierter Bundeskanzler Kurz hat sich ins internationale Wirtschaftsleben eingebracht und muss sich zum Glück nicht mehr mit den vernichtenden blauen, grünen und kommunistischen Ideen der österreichischen Möchtegern-Napoleons in Toleranz auseinandersetzen.

Franz Hasenberger, 1220 Wien