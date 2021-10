Was braucht es für eine grüne Wende?

Dass eine grüne Wende zusätzliche Netz- und Speicherkapazitäten braucht, um den Mehrbedarf an Wind- und Sonnenstrom zu managen, steht wohl außer Frage. Dass die Austrian Power Grid aber die zusätzlichen "Ertüchtigungen" der Leitungen "in vielen Fällen auf 380 kV" fordert (SN v. 20. 10.), kann nicht als "grüne Wende" verkauft werden. Grün im 21. Jahrhundert kann doch nicht noch mehr Freileitungen bis zum Horizont heißen, sondern Erdverkabelung, wo immer es geht, um die Zerstörung des Landschaftsbildes zu verhindern und rückzubauen. Leider hört man von der APG trotz PR-Debakels bei der Durchsetzung der 380-kV-Freileitung in Salzburg nichts, sondern nur die Fortschreibung einer Technik, die gut ins 20. Jahrundert gepasst hat, heute aber als Mahnmal einer Technik von gestern dasteht.

Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos