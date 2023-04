Was bringt der KPÖ plus der Wahlsieg in der Opposition?

Wie kann eine aufstrebende politische Bewegung wie KPÖ plus für sich den Parteinamen "KPÖ plus" wählen? Ist den Gründern nicht bekannt, dass an dem Namen KPÖ nicht weniger Blut klebt wie an dem der noch vor 78 Jahren existierenden Partei mit dem Namen "NSDAP"? Wer die Geschichte des vorigen Jahrhunderts kennt, müsste eigentlich wissen, was diese beiden Parteien - NSDAP und KPÖ - im Laufe ihrer Bestehens verbrochen haben. Eine davon besteht heute noch. Sicherlich hätte man bei gutem Willen einen besseren Namen für diese Bewegung finden können, der nicht mit einer derart negativen, geschichtlichen Vergangenheit behaftet ist.

Warum geht Herr Dankl mit seiner Partei in die Opposition? In der Regierung hätte er das Ressort Wohnbau anstreben können. Da könnte er dann das alles, was er so großartig im Wahlkampf bezüglich Wohnbau und leistbares Wohnen vertreten hat, umsetzten. In der Opposition kann er nichts ändern, sondern nur die von ihm angekündigte Nervensäge spielen.

Mich wundert auch, dass man während der sonntäglichen, stundenlangen Wahlsendung des ORF von keinem Moderator, Journalisten oder Politiker gehört hat, dass es auch eine Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und KPÖ plus auch geben könnte. Die KPÖ plus ist im Landtag mit mehr Mandataren vertreten als die Grünen.

Es ist zu hoffen, dass Herrn Haslauer das Wahlergebnis zu denken gibt und es ist gut, dass er von seinem hohen Ross etwas heruntersteigen muss.







Johann Hinterseer, 5450 Werfen