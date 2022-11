Was bringt es, Bilder zu beschmieren?

Liebe Last Generation Leute!

Zuerst sei euch mal gesagt, wenn ich euch so sehe, seid ihr schon älter als die "Letzte Generation"! Aber egal, was ihr da macht, ist wie der Spruch: "Du gehst zum Gigel und net zum Goggel!"

Warum protestiert ihr dort wo der normale Mensch hingeht? Oder zur Arbeit fährt, weil es mit den Öffis zu lange dauert oder sehr kompliziert ist? Es wäre viel wichtiger, dass ihr die Verursacher ansprecht, die Multimillionäre und deren Firmen bzw. wo sie beteiligt sind. Oder habt ihr vor denen Angst, oder seid ihr sogar von ihnen abhängig? Oder seid ihr ebenso wie die Regierungen von Lobbyisten getrieben?

Bitte zerstört nicht Kulturgut und stört nicht der kleinen Leute Verkehr!

Setzt eure Kraft für Sinnvolles ein, kauft am Markt und nicht bei Amazon ein!

Stoppt den Transitverkehr, denn der verdreckt die Natur um vieles mehr!

Lobt die Wasserindustrie und stimmt gegen Kohleenergie!

Auch die Raketen zur Forschung werden immer mehr, da ist die Umwelt egal!

Die Schiffe (auch Touristen) transportieren viel hin und her mit Erdöl schwer!

Brauchen wir diesen ganzen Transportverkehr?

Und spart doch die Energie für den Haushalt der Menschen, anstatt damit E-Autos zu erzeugen, denn die machen die Umwelt kaputt!

Übrigens, ihr werdet noch lange am Recycling der Unmengen an Akkus, Windräder (Schaufeln aus GFK = Glasfaser verstärkter Kohlenstoff- Material) und Photovoltaikanlagen arbeiten. Ist ein Job für die Zukunft!

Die Ideen wären ja nicht schlecht, nur werden sie mit den falschen Materialien gebaut. Dagegen bzw. dafür solltet ihr vor den richtigen Standorten protestieren und nicht eure Kraft auf dem Asphalt und in Museen vergeuden.



2344 Maria Enzersdorf



Georg Pachta,