Was bringt Ihnen diese Zerstörung, Herr Putin?

Herr Putin, ich würde gerne von Ihnen erfahren, was Ihnen die Eroberung der Ukraine bringen soll, wo Sie doch schon jetzt, nach einer fulminanten Karriere, an der Spitze des größten Staates der Welt stehen? Was tun Sie mit noch mehr Macht?

Mein Großvater, ein Teilnehmer des zweiten Weltkrieges, pflegte oft zu sagen: "Der kann auch nur mit einem Löffel essen!" Sie können sich sogar einen goldenen Löffel leisten, aber auch nicht mehr damit essen.

Sie wollen das Ukrainische Volk ins russische Stammland heimbringen? Das Heimbringen ins Reich wurde vor längerer Zeit auch mit Österreich versucht, mit bekanntem schrecklichen Ergebnis.

Immer wieder traten in der Geschichte Eroberer auf, die den Menschen eigentlich nur Gutes oder die "Zivilisation" bringen wollten. Sie sind letztendlich alle kläglich gescheitert. Ob Alexander der Große, Napoleon oder Hitler, sie brachten nur Zerstörung, Leid und Tod. Ihre Reiche zerfielen spätestens nach ihrem Ableben.

Daher: Was bringt Ihnen das alles, Herr Putin?





Mag. Christine Pedergnana, 5026 Salzburg-Aigen